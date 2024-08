Ministério Público investiga fraude em inscrições eleitorais em Cianorte

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da Promotoria Eleitoral da Comarca, realizou nesta terça-feira (20), a Operação Caronte em Cianorte, no Noroeste do Estado.





A operação tem como objetivo investigar crimes de associação criminosa, fraude em inscrição eleitoral e uso de documento falso. Com apoio da Polícia Federal, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Cianorte, Japurá e São Tomé.

As investigações começaram a partir de uma denúncia anônima feita ao MPPR no primeiro semestre de 2024. Foi constatado que um determinado grupo criminoso pagavam pessoas que não moravam no município de São Tomé para que se alistassem como eleitores da cidade, falsificando documentos.





Esses “eleitores” recebiam valores após a emissão dos títulos falsos e tinham a promessa de receber mais dinheiro após as eleições. Os crimes seriam praticados para beneficiar um determinado candidato.

DENÚNCIAS





O MPPR, o Tribunal Regional Eleitoral e outras instituições criaram um canal único para receber essas informações.





Suspeitas de indícios de irregularidades cometidas por candidatos aos cargos de vereador e prefeito podem ser denúnciadas em todo o estado através do formulário disponível na página principal do site do Ministério Público do Paraná para a apurações e providências.