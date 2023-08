Moradores pressionam por arquivamento de PL que passa áreas públicas para exploração privada

“As pessoas passavam de sábado para domingo fazendo orgia naquele local”, criticou o vereador ao dar um exemplo sobre o Centro Esportivo Maria Cecília, na zona norte. Vaiado ao fim de seu pronunciamento de abertura, Madureira disse estar “de coração aberto para ouvir”. “Encontrei muitas pessoas com o projeto original, que não tem nada a ver com o de hoje”, comentou.

Ninguém vai ter paz





Em um movimento com início de mobilização no domingo (20), por meio de manifestação no Residencial Vista Bela (região norte), o coro dos descontentes foi formado majoritariamente por jovens oriundos da cena local do hip hop. Em discursos, rimas – e até um jogral –, o grupo vociferou contra o texto, pedindo que o vereador “rasgasse” a proposta. Os poucos que se dispuseram a abraçar a ideia tiveram sua fala interrompida em diferentes oportunidades.





Uma das queixas dos moradores que querem o arquivamento é que, além de não pedir parecer do Conselho Municipal de Política Cultural (CMC), a proposição feriria dispositivos da lei 12.230/14. A norma regulamenta em Londrina as atividades dos artistas de rua, autorizando a “permanência transitória no bem público, limitando-se a utilização ao período de execução da manifestação artística.”





“Pelo menos da minha parte, se esse projeto de lei for aprovado e executado, ninguém aqui na Câmara vai ter um minuto de paz”, afirmou no microfone uma das integrantes da Batalha de Rima de Londrina, Ligia Braga. “Se não for o bastante vocês verem e ouvirem nosso descontentamento, a gente dorme aqui na frente, a gente faz batalha de rima dentro da Câmara”, acrescentou ela.





“A gente está tendo que lutar por um espaço que é nosso [...] Esse espaço é a salvação para muito jovem, esse espaço é o descanso para muita gente que trabalha a semana toda”, argumentou o presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, Ismael Frare.