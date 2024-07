Moro pede interferência no partido em Londrina e mais três cidades do Paraná

União Brasil muda de ideia e lança Jairo Tamura como pré-candidato à Prefeitura de Londrina A corrida pela sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP) teve mudanças nesta quarta-feira (17). O União Brasil, que mantinha a pré-candidatura do advogado e corretor de imóveis André Trindade, comunicou - através de uma declaração assinada.



Moro cita um acordo com Francischini para ficar com o comando do partido em Londrina, o que não teria sido respeitado. "Tínhamos promissor candidato a prefeito, que já havia ficado em terceiro lugar em 2016, e que pontuava em quatro em pesquisas do ano passado", afirma, se referindo a Trindade.

“Peço escusas pela solicitação que se faz apenas em decorrência da centralização arbitrária das decisões políticas no Estado do Paraná pelo atual presidente do UB/PR, alijando não só o subscritor, mas a maioria dos filiados do partido, inclusive deputados federais e estaduais, das necessárias discussões e definições políticas. A esse respeito, há uma insatisfação generalizada”, diz outro trecho do documento.

'Momento inapropriado'