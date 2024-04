União Brasil muda de ideia e lança Jairo Tamura como pré-candidato à Prefeitura de Londrina

A corrida pela sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP) teve mudanças nesta quarta-feira (17). O União Brasil, que mantinha a pré-candidatura do advogado e corretor de imóveis André Trindade, comunicou - através de uma declaração assinada pelo presidente estadual do partido, deputado federal Felipe Francischini - que o vereador Jairo Tamura, que se filiou à legenda na janela partidária, é o pré-candidato escolhido.







Antes disso, a informação havia sido confirmada à FOLHA por Francischini, que se reuniu com Tamura na terça-feira (16). E essa não é a única mudança nos planos da sigla: Trindade, que também presidia o diretório municipal, será substituído pelo seu vice, Felipe Juliani.

“É decisão em cima de pragmatismo de quem tem mais chances de vitória, mais apoio político, mais credibilidade”, disse o deputado à reportagem, pontuando que as oficializações devem ocorrer até sexta-feira (19), data em que está marcada uma reunião em Londrina com os nomes que comporão chapa de vereadores.





Tamura, que estava no PL do deputado federal Filipe Barros, migrou para o União Brasil para ser pré-candidato a prefeito. Em 2022, ele concorreu à AL (Assembleia Legislativa) e fez 17.984 votos (6,41%).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA