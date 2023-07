No Paraná, Lula anuncia retomada de obras da Unila e investimento em escolas

O presidente Lula (PT) esteve em Foz do Iguaçu na tarde desta terça-feira (4) para anunciar a retomada das obras de construção da sede própria da Unila (Universidade Federal da Integração Latino American). De passagem pela tríplice fronteira em razão da Cúpula do Mercosul, realizada em Puerto Iguazú (AR), Lula discursou para um público estimado em cerca de 2.500 pessoas reunidas próximas ao portão de entrada da Usina Hidrelétrica de Itaipu.





Formado em grande parte por estudantes da Unila, o público marcou presença também para prestigiar a posse da nova reitora da universidade, professora Diana Araújo Pereira, bem como a assinatura do repasse de R$ 17 milhões de Itaipu ao Governo do Paraná, voltados à aquisição de equipamentos para 278 escolas de 54 municípios da região oeste do estado, e ainda o anúncio da construção de 200 moradias populares em Foz do Iguaçu.

Ao deixar seu discurso protocolar de lado, Lula exaltou aos estudantes a importância da participação popular na vida política do país. "Todo santo dia eu levanto pensando em coisa positiva. Não acredito no que me dizem que é difícil, eu quero tentar. Sobretudo vocês, jovens, pelo amor de Deus. Muitas vezes vocês são induzidos a não gostar de política. Quando a gente não gosta de política nasce uma titica como o Bolsonaro", criticou o presidente ao ser aplaudido efusivamente pelos presentes.





Ainda em sob improviso, em mensagem direta aos estudantes, Lula destacou a necessidade do jovem assumir a responsabilidade pela mudança que espera no mundo. "Não precisa gostar do político, mas tem que gostar de política. Quando não acreditar em mais nada, quando passar na sua cabeça a ideia de que ninguém presta, ainda assim, não desista. Porque o político bom que vocês querem está dentro de vocês, não está dentro de mim. Vamos construir o país do nosso sonho", convocou o político.





