'O PTB, infelizmente, acabou', diz ex-presidente do partido no Paraná

Em fevereiro de 2021, o ex-deputado federal Alex Canziani anunciou que deixaria a presidência do PTB no Paraná e que se desvincularia do partido ao qual foi filiado por quase 30 anos e no qual construiu grande parte de sua carreira política. Canziani, no entanto, não saiu em silêncio e teceu duras críticas aos rumos que a legenda vinha tomando em razão das decisões do presidente da executiva nacional do PTB, Roberto Jefferson. Na época, o ex-parlamentar londrinense disse que o partido estaria “virando uma seita” e condenou o “radicalismo absurdo”.





Quatro meses mais tarde, a filha de Canziani, a deputada federal Luisa Canziani, acionou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para se desfiliar do PTB, partido pelo qual se elegeu e que representava na Câmara Federal. A iniciativa foi tomada depois que Jefferson manifestou a intenção de expulsar a deputada da sigla.





O presidente do PTB acusou Luisa Canziani de ter gravado secretamente uma reunião com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, para exibição em um programa da TV Globo. Na ocasião, Luisa negou a acusação e antes que o processo de expulsão do partido iniciasse, ela decidiu pela desfiliação.

Além dos Canziani, outras lideranças políticas no Paraná também decidiram deixar o PTB no ano passado, descontentes com a guinada ideológica do partido promovida por Jefferson, um ferrenho defensor do presidente Jair Bolsonaro (PL).





Neste final de semana, ao ter a prisão domiciliar revogada após descumprimento da medida cautelar que o mantinha em casa, Roberto Jefferson efetuou disparos e atirou granadas contra agentes da Polícia Federal que foram até a casa dele, no interior do Rio de Janeiro, para cumprirem mandado de prisão.

Embora impedido pela Justiça de utilizar as redes sociais, o petebista havia divulgado na internet, na sexta-feira (21), um vídeo em que fazia críticas de forma vulgar, machista, misógina e criminosa à ministra Carmen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal).

