O que propõem candidatos ao governo do Paraná quando o assunto é pedágio

Ratinho Jr. (PSD) opta por aguardar licitação da ANTT; Requião (PT) e Gomyde (PDT) prometem tarifas menores, com investimentos





As propostas para o pedágio dos dois principais candidatos de oposição ao governo do Paraná, Roberto Requião (PT) e Ricardo Gomyde (PDT), não levam em conta obras necessárias para a malha rodoviária, avaliam instituições que acompanharam o processo de concessão nos últimos 25 anos. Já a posição do governador e candidato à reeleição Ratinho Júnior (PSD) é de aguardar a licitação que está sendo conduzida pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).







O tema encerra a série de reportagens que a FOLHA publicou com a avaliação de especialistas sobre os planos dos dois principais candidatos ao governo segundo as pesquisas, Ratinho Jr. e Roberto Requião, para as áreas de segurança pública, educação, saúde e desenvolvimento econômico.





Na semana passada, Requião anunciou um acordo com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, para o estado assumir os pedágios sem a necessidade de empresas concessionárias. Caso ambos sejam eleitos, o petista pretende firmar uma parceria com o governo federal para garantir tarifas mais baixas. Gomyde, também na semana passada, falou em reduzir as tarifas retirando os investimentos em obras. Segundo o candidato do PDT, seria possível cobrar uma tarifa de no máximo R$ 5.







Quando as concessões do Anel de Integração chegaram ao fim, em novembro do ano passado, Ratinho Júnior chegou a dizer que as tarifas seriam reduzidas em até 50% com a nova licitação. O plano de governo apresentado neste ano à Justiça Eleitoral, no entanto, não cita nenhuma redução e fala em investimentos de R$ 42 bilhões em obras. Atualmente o processo de licitação está sob análise do Tribunal de Contas da União (TCU). A previsão é que as empresas sejam escolhidas em 2023.