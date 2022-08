Paraná: 86% dos deputados federais tentam a reeleição

Dos 30 parlamentares que ocupam atualmente as cadeiras paranaenses na Câmara dos Deputados, apenas quatro não estão na busca pela reeleição. O número representa 86% do total, ou seja, 26 deputados estão na disputa eleitoral para permanecer mais quatros anos representando os eleitores do Estado na Casa. Outros dois congressistas tentam voos maiores e querem vaga no Senado e um deputado federal disputa uma vaga na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná; outro anunciou a aposentadoria política .







Dos 10 candidatos ao Senado, dois são deputados federais bolsonaristas: Aline Sleutjes (Pros) e Paulo Martins (PL). Ambos foram eleitos em 2018 puxados pelo mesmo ambiente político que elegeu o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aline foi eleita pelo mesmo partido do presidente à época, o PSL, e migrou para o Pros na última janela partidária, em abril. Já Paulo Martins no último pleito era do PSC e se filiou ao partido do presidente neste ano. Entretanto, Martins foi o escolhido por Bolsonaro como candidato dele no Paraná. Já Aline Sleutjes, mesmo sem o aval oficial, também bateu martelo pela candidatura ao Senado.

Embora tenha sido eleito em 2018 com mais de 92 mil votos ou o 16º lugar, o deputado federal Ney Leprevost (União Brasil) optou por disputar uma vaga na AL (Assembleia Legislativa). Nos últimos quatro anos, Leprevost esteve mais em Curitiba do que em Brasília. Isso porque desde que foi eleito deputado federal ocupou por mais de três anos o cargo de secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná no governo Ratinho Junior (PSD). Ou seja, licenciou-se do mandato de fevereiro de 2019 até abril deste ano. Neste longo período, Evandro Roman (PP), que tenta a reeleição na Câmara, foi seu suplente no Congresso.





