Paraná: TRE julgou 80% das candidaturas registradas

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) já aprovou 1.265 candidaturas das 1.579 registradas, o que equivale a 80% do total. Dessas, 49 foram indeferidas (3,72%), mas os candidatos entraram com recurso contra a decisão da Justiça Eleitoral. Além disso, 42 candidatos foram considerados inaptos, sendo 40 renúncias e duas candidaturas que foram indeferidas sem recurso por parte do partido. O prazo para julgamento preliminar das candidaturas terminou nesta segunda-feira (12), mas 272 candidaturas ainda aguardam para serem julgadas pelo órgão.





Das nove candidaturas ao governo do Estado, duas não haviam sido julgadas até a manhã desta segunda. São elas: Joni Correia (DC) e Ricardo Gomyde (PDT) e as demais foram deferidas. Não há, até o momento, candidaturas indeferidas aos cargos de governador ou senador. Entretanto, o TRE ainda não julgou as candidaturas ao senado de quatro dos 10 candidatos, de Aline Sleutjes (Pros), Alvaro Dias (PODE), Orlando Pessuti (MDB) e Sergio Moro (União).





