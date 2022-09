Celulares compatíveis com 5G custam de R$ 1.400 a R$ 11.500, mostra levantamento do Procon-SP

O Procon-SP fez um levantamento dos preços dos celulares compatíveis com o 5G homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). A conexão traz velocidades maiores que a geração anterior e está disponível em 15 capitais brasileiras.







Hoje, são 84 modelos homologados pela agência, das marcas Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Asus, Realme, TCL, Nokia, Lenovo e Zebra. Os preços variam entre R$ 1.400 e R$ 11.500.



A lista de aparelhos da Anatel é de julho deste ano e pode ser atualizada com novos lançamentos. A aprovação do órgão é necessária para usar e comercializar o produto no país.

O levantamento dos preços dos celulares foi feito pela Escola de Proteção e Defesa do Consumidor entre 26 e 29 de agosto. A pesquisa consultou os principais sites do varejo, marketplaces e portais de intermediação de venda.



A Samsung lidera com 28 aparelhos homologados, que abrangem toda a faixa de preço, de R$ 1.400 a R$ 11.500. A Apple tem nove modelos autorizados.

Segundo o Procon, alguns modelos não foram encontrados para venda e outros, embora não sejam vendidos oficialmente no Brasil pelo fabricante, foram vistos em alguns dos sites visitados.

O Ministério das Comunicações e a Anatel já liberaram mais de 4.000 antenas com rede 5G em 15 capitais do país. Hoje, 4.051 estações estão autorizadas a funcionar com a nova tecnologia, segundo dados atualizados da estatal e da pasta. A projeção é que todo o território nacional seja contemplado até 2029.

Brasília foi a primeira cidade a receber a faixa de 3,5 GHz da conexão, em 6 de julho. Em São Paulo, a tecnologia chegou em 4 de agosto. Para acessar a conexão, o usuário deve estar na área de cobertura e ter um aparelho compatível. O levantamento do Procon está disponível aqui.