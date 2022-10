Paranaenses votam mais para presidente que para governador e senador

A polarização que tem marcado a eleição presidencial deste ano, com grande peso para o antipetismo e o antibolsonarismo, também refletiu na escolha dos paranaenses. O total de votos para candidatos à Presidência da República foi maior que os depositados para governador, senador e deputados estadual e federal no Estado. Foram 6.566.764 votos para presidente (96,17%), contra 6.092.858 para governador (89,39%) e 5.830.576 para senador (85,55%).





Os deputados estaduais foram escolhidos por 6.084.487 eleitores (89,27%) e os federais por 6.130.878 pessoas (89,95%). O número de votos nulos e em branco também foi menor na escolha presidencial. Apenas 108.894 paranaenses apertaram branco na urna eletrônica (1,59%) e 152.885 nulo (2,24%). Para governador, por exemplo, foram 329.657 votos em branco (4,84%) e 393.173 e nulos (5,77%).

No Paraná, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) venceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com ampla vantagem. O atual chefe do Executivo recebeu 3.628.612 votos (55,26%), enquanto o adversário teve 2.363.492 (35,99%). Simone Tebet (MDB) recebeu 309.685 votos (4,72%) e Ciro Gomes (PDT) 180.599 (2,75%).





Apesar da vitória consolidada de Bolsonaro no Paraná, em um terço dos municípios foi o petista que ficou à frente no primeiro turno, totalizando 138 cidades.





