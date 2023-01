Pedágio no PR: 'Vamos ter mudanças no modelo de concessão', afirma Gleisi no Twitter

Esta sexta-feira (20) marcou mais uma divergência pública na guerra de versões entre o governador Ratinho Junior (PSD) e parlamentares paranaenses do Partido dos Trabalhadores (PT) em relação ao novo modelo de pedágio a ser implantando no estado.





Dessa vez, o relato partiu da deputada federal e presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann. Através do Twitter, ela escreveu ao fim da manhã ter tido uma reunião “muito boa” com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para tratar do formato de exploração das rodovias do Paraná que devem ser repassadas para a iniciativa privada. “Vamos ter mudanças no modelo de concessão para assegurar tarifa menor”, afirmou a petista na plataforma de microblog.

Um dia antes, na quinta-feira (19), Ratinho Junior havia ido até a Brasília para tratar do mesmo tema com Renan Filho. O discurso do Palácio Iguaçu, contudo, foi diferente. Além de divulgar pela Agência Estadual de Notícias um suposto “acordo selado” para manter a modelagem dentro dos parâmetros definidos em 2021, ainda sob a gestão de Jair Bolsonaro, o próprio governador declarou ao órgão oficial de imprensa que já estão previstas reuniões técnicas para abordar “questões pontuais” sobre a questão.







