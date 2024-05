PM recupera no Sudoeste do Paraná caminhão roubado com doações para o Rio Grande do Sul

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) recuperou em Palmas (Sudoeste) um caminhão de uma empresa privada que transportava doações de Cajamar (SP) para o Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (9). Ele foi roubado em Curitiba, estava carregado com cerca de R$ 250 mil em mercadorias e trafegava na PRC-280.





A ação usou de base informações repassadas pela Agência Local de Inteligência do 27° Batalhão da PMPR, bem como pela Polícia Militar de Santa Catarina. A informação do destino ao Rio Grande do Sul foi dada pela proprietária do veículo aos policiais.

As equipes policiais militares deslocaram-se até a rodovia onde, próximo ao km 80, abordaram o caminhão. O motorista, um homem de 26 anos, confirmou que o veículo foi roubado numa ação criminosa e entregue a ele com destino a Pato Branco. Durante a abordagem, foi constatado que as placas do caminhão já haviam sido trocadas por placas falsas. O homem ainda relatou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.





Dentro do veículo, foram encontradas as notas das mercadorias, bem como um boletim de viagem onde constava a descrição da verdadeira placa do caminhão. Além disso, a PMPR ainda apreendeu um celular, que o motorista quebrou no momento da abordagem.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Palmas, juntamente com os documentos, o celular e os demais objetos recuperados, que incluem equipamentos eletrônicos, produtos de higiene e limpeza, dentre outros.