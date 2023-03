Polícia Federal cumpre mandados da operação Lesa Pátria no Paraná

A PF (Polícia Federal) deflagrou na manhã desta terça-feira (7) a sétima fase da operação Lesa Pátria.





Estão sendo cumpridos, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), oito mandados de busca e apreensão e três de prisão no Paraná e em Minas Gerais.





Não foram divulgados os nomes dos investigados e nem as cidades onde moram. O Bom Dia, Brasil, da TV Globo, informou que no Paraná os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba, o que ainda não foi confirmado pela PF.







De acordo com a Polícia Federal, o objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os ataques antidemocráticos de oito de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF foram invadidos e depredados.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: