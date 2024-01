Prefeitura de Londrina deve gastar até R$ 768 mil com táxis para servidores

A Prefeitura de Londrina pretende implementar o transporte via táxi para os deslocamentos dos servidores municipais dentro da cidade. Um edital foi aberto para contratar empresas ou associações que ofertem este serviço, que vai ser demandado via aplicativo.





O Executivo londrinense pretende gastar até R$ 768 mil, sendo que o dinheiro vai sair de cada secretaria que vai utilizar estes veículos, a partir de um cálculo médio de quilômetros rodados nos últimos meses de 2022. As propostas podem ser apresentadas até 19 de fevereiro.

Publicidade

Publicidade





O contrato terá duração de dois anos. “A justificativa para (este) prazo encontra-se no fato de que a referida contratação trata-se de um projeto-piloto, sendo que a contratada deverá adaptar seu sistema para atendimento das necessidades do município, dentro das especificações exigidas, diante disso, o prazo de dois anos será mais atrativo para as empresas se interessarem em participar da licitação”, argumentou o município no edital. Londrina tem aproximadamente dez mil servidores públicos municipais.





Durante a formação do certame, chegou-se a cogitar a possibilidade de plataformas de transporte por aplicativo, como Uber e 99, também participarem do pregão eletrônico, entretanto, a ideia foi descartada.

Publicidade





Em um documento que a FOLHA teve acesso, servidores da Gerência de Concessões, Parcerias e Inovações apontaram dificuldade de ter a cotação do preço final do quilômetro rodado “tendo em vista a composição de outras taxas e tarifas que são dinâmicas e variáveis”.







A estimativa do município é de que a quantidade total anual a ser utilizada em quilômetros rodados é de pouco mais de 705 mil. “Não serão admitidas quaisquer soluções que não utilizem como medição o preço fixo por quilômetro rodado, como é o caso de tarifa dinâmica e bandeirada”, alerta um item da própria licitação.

Publicidade





Ou seja, o valor por quilômetro rodado terá de ser fixado, independentemente de horário ou dia da semana. A planilha de formatação de preço estima que a média do quilômetro rodado seja de R$ 3,72. Hoje, os táxis cobram R$ 4,04, além da bandeirada.





EM ANÁLISE





Secretário do Sindicato dos Taxistas de Londrina, Weygle Barros Pereira afirmou que a entidade ainda está estudando o edital. “Que vamos participar é certeza, mas temos que analisar primeiro a parte jurídica”, destacou. Atualmente são cerca de 380 taxistas que rodam a cidade, distribuídos em duas associações: a Faixa Vermelha, que é a com maior número, e a Faixa Azul.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: