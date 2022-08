Primeiro debate presidencial terá três blocos e estúdio sem plateia

Evento é organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura e ocorre neste domingo (28)







O primeiro debate presidencial de 2022 ocorre na noite deste domingo (28) e é esperada a presença dos dois líderes das pesquisas de intenção de voto: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O evento é organizado em pool por Folha de S.Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h. A Folha de S.Paulo fará a transmissão ao vivo, com a publicação de análises ao longo do evento.





O debate será dividido em três blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia.

O ex-presidente Lula confirmou sua participação no debate em publicação nas redes sociais neste sábado (27). Ele compartilhou uma imagem de um calendário indicando o compromisso e escreveu: "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas".





Também é esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou à reportagem neste sábado que a participação de Bolsonaro no debate está confirmada.

Mais cedo, na Bahia, o presidente já havia dito a aliados que iria ao debate. A decisão foi tomada após idas e vindas. No meio da semana, ministros chegaram a dizer que Bolsonaro estava decidido a não comparecer.

Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representantes na Câmara de Deputados.

