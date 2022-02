Produtores de energia questionam necessidade de aprovação legislativa para construção de hidrelétricas no PR

A Abrage (Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa) ajuizou uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) contra um trecho da Constituição do Estado do Paraná que condiciona a construção de centrais hidrelétricas à elaboração de projeto de impacto ambiental e à aprovação da Assembleia Legislativa.

De acordo com a entidade, a medida também ofende a regra da separação dos poderes, pois o licenciamento ambiental é matéria tipicamente administrativa, situada no contexto do exercício do poder de polícia, a cargo do Poder Executivo.

O artigo 209 da Constituição estadual prevê as mesmas condições para a construção de usinas termoelétricas e nucleares e a perfuração de poços de extração de gás. A entidade requer a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo para retirar apenas a expressão “hidrelétricas”.





A ação foi distribuída, por prevenção, ao ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADI 6898, aguardando julgamento de embargos de declaração, em que o STF declarou inconstitucionais dispositivos da Constituição do estado que restringem as atividades nucleares, o depósito de seus resíduos e a extração de gás no estado.