Professora Maria Tereza está esperançosa sobre o segundo turno em Londrina

Candidata à Prefeitura de Londrina nas eleições municipais de 2024, Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), foi até a Escola Municipal Arthur Thomas, na região central, na manhã deste domingo (6), para votar.





Por volta das 9h, a professora chegou à instituição de ensino acompanhada pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) e da mãe, quando foi recebida pelos parceiros de campanha, que cantaram parabéns. “Hoje é meu aniversário, faço 44 anos, então a expectativa é enorme”, afirma.

Após a votação, a professora Maria Tereza falou com a imprensa e disse estar esperançosa sobre o segundo turno das eleições municipais em Londrina. “Ontem foi divulgada uma pesquisa séria, feita pela Folha de Londrina e pela Rádio Paiquerê, indicando que haverá um segundo turno e eu estou nele!”.





De acordo com a candidata, ainda não há parcerias definidas caso haja um segundo turno. A professora Maria Tereza afirmou que o trabalho será articulado a partir dos resultados obtidos na apuração deste domingo.





"Meu coração está tranquilo, pois fizemos um excelente trabalho, com muita tranquilidade e com paz, apresentando propostas para a população. Essas propostas vão dar continuidade para um trabalho sério e com transparência", complementa.





A candidata avaliou o período de pré-campanha e de campanha como positivo. "Recebi muitas mensagens dos eleitores, que já estão cansados de briga e de agressões. Tenho certeza que esse sentimento de tranquilidade é meu e, também, da maioria dos londrinenses", pontua.





Quanto à apuração, a professora Maria Tereza disse que irá acompanhar a contagem dos votos e o resultado do primeiro turno em seu apartamento, na companhia de sua família. "Minha mãe me fortalece em oração, então vou acompanhar com ela. Imagino que hoje vou dormir bem tarde, mas quero comer, pelo menos, um pedaço de bolo nesse dia", brincou.





Essa é a terceira eleição da professora Maria Tereza, que já concorreu ao cargo de vereadora, em 2012, e à vice-prefeita, em 2016, ambos na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. O currículo da Professora Maria Tereza engloba, ainda, atuações como secretária de educação: em Londrina, durante os últimos oito anos, e em Ourinhos, entre 2013 e 2016.