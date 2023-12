Projeto de lei que autoriza concessão da Rodoviária é aprovado pela Câmara Municipal de Londrina

O PL (Projeto de Lei) n° 218/2023 que autoriza a concessão do Terminal Rodoviário de Londrina, foi aprovado em primeira votação pela CML (Câmara Municipal de Londrina) na sessão extraordinária desta sexta-feira (15). Lenir de Assis (PT) e Santão (PSC) votaram contra a medida.





Segundo o texto protocolado pelo Executivo, a concessão para exploração dos serviços será por até 30 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período. Caberá à concessionária realizar obras de reforma, ampliação e conservação das edificações e instalações, ''desde que diretamente relacionadas à manutenção dos serviços de utilidade pública a serem prestados para a administração, operação e exploração comercial que se fizeram necessárias durante a vigência do contrato''.

O secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, explica que a Prefeitura realizou estudos de viabilidade técnica para melhorar o terminal. Com a autorização da CML, a expectativa é lançar o edital da concessão no primeiro semestre de 2024.





''É um forma de a gente atrair investimento privado para melhorar equipamentos públicos. Ou seja, sem encarecer serviços à população e ela usufruir melhores e maior conforto'', defende o secretário, que acredita que haverá ''boa competitividade''. ''É um projeto para modernizar um equipamento público de grande importância com investimento de R$ 20 milhões sem que não saia nenhum centavo do orçamento do município.''









