Proposta de aumento de cadeiras na Câmara Municipal de Londrina deve ser apresentada em breve

Uma provável proposta de aumento no número de cadeiras da Câmara Municipal de Londrina deve ser divulgada ao público em breve pelo presidente da CML, Emanoel Gomes (Republicanos). A estimativa foi dada pelo próprio chefe do Legislativo, em entrevista nesta terça-feira (1º), data da retomada das sessões ordinárias da Casa após o recesso de julho.





“A questão do número de vereadores, eu acredito que nós vamos estar tratando disso, até porque não é apenas com a mesa, a gente vai falar com os demais vereadores. Acredito que, pelos próximos dias, vamos estar trazendo esse assunto a toda a população”, sinalizou Gomes.

Antes disso, no início de julho, o chefe do Legislativo havia apontado que, no recesso, trataria da questão com a Mesa Executiva, mas o tema, conforme Gomes, acabou não sendo levado para a pauta do grupo. O mandatário garantiu que, por ora, não há nenhuma minuta oficializada do assunto.