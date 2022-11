Ratinho Junior vai ser reunir com Alckmin na próxima semana

Ratinho Junior (PSD), governador eleito do Paraná, vai se reunir com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin na próxima semana.





Segundo Severino Araújo, ex-presidente estadual e presidente de honra do PSB, Ratinho foi convidado para se encontrar com Alckmin e com o coordenador da equipe de transição presidencial do PT (Partido dos Trabalhadores) em Brasília.





A informação foi transmitida por Araújo a pedido de Alckmin. "O governador Ratinho Junior tem um grande espírito republicano e democrático. É uma liderança que coloca os interesses da população acima de divergências políticas", afirma.