Encerra prazo para regularizar ou transferir título de eleitor

Estão aptos a votar nas eleições deste ano os que completam 16 anos até 6 de outubro, data do primeiro turno. De acordo com a Justiça Eleitoral, são mais de 152 milhões de brasileiros. O eventual segundo turno, em municípios com mais de 200 mil habitantes, está previsto para 27 de outubro.

Encerra nesta quarta-feira (8) o prazo para regularizar a situação do título de eleitor ou tirar o documento pela primeira vez a tempo de votar nas eleições municipais de 2024. A partir de quinta-feira (9), o cadastro eleitoral é fechado, e será reaberto apenas depois do pleito.

Primeiro título e biometria



Podem ser solicitados comprovantes de residência. No caso de homens que pedem o primeiro título no ano em que completam 19 anos, é preciso apresentar certificado de quitação militar.

Transferência de domicílio







Para a transferência de domicílio eleitoral, deve-se comprovar vínculo com a localidade em que o eleitor pretende votar. “Os vínculos podem ser residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da localidade”, diz a Justiça Eleitoral.





O procedimento, nesse caso, pode ser feito pela internet, por meio da plataforma Título Net.





Para requerer, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo município e tenha transcorrido, no mínimo, um ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título - estão isentos dessa condição os servidores civis e militares, bem como seus familiares, que tenham se mudado em função de transferência ou remoção.