Regras para o setor de entretenimento em Londrina voltam ao debate na Câmara

A CML (Câmara Municipal de Londrina) sediou nesta quarta-feira (19) uma reunião pública para debater as regras para o setor de entretenimento na cidade. O encontro ocorreu em meio às discussões das leis complementares ao Plano Diretor, como o Código de Posturas (PL 235/2023) e a Lei de Uso e Ocupação do Solo (PL 143/2023), e foi organizado pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer. Participaram empresários do setor de bares e restaurantes, músicos e moradores da rua Paranaguá, do Centro Histórico e do Zerão.







Segundo o vereador Matheus Thum (PP), membro da comissão, a legislação atual não é clara na definição de entretenimento e a proposta do Executivo traz restrições para o setor. Ele avalia que, se algum estabelecimento com essas atividades estiver em uma área proibida, pode deixar de funcionar no futuro, quando mudar ou renovar o alvará.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A gente imagina, pelo ritmo que são as coisas, que a partir de dois anos, muitos bares não vão poder mais exercer as atividades de entretenimento. Essas são as preocupações que elencamos. A gente vai escutar as propostas e estudar formas de apresentar mudanças de interesse do setor de entretenimento”, disse em sua fala na reunião.





À FOLHA, Thum lembrou que são poucos os estabelecimentos que possuem esse alvará específico em Londrina, “justamente por conta da dificuldade que é para tirar”. "Quando precisa do alvará de entretenimento e do isolamento acústico, é um investimento a mais que o estabelecimento tem que fazer e uma burocracia a mais que ele tem que cumprir, e normalmente não consegue", aponta.

Publicidade





O PL do Código de Posturas define entretenimento como “execução ou reprodução de música, ao vivo ou não, apresentações, utilização de quaisquer equipamentos de áudio ou áudio e vídeo, ainda que de forma eventual ou periódica”. Além disso, cita que é admitido entretenimento em estabelecimentos sem isolamento acústico, de domingo a quinta-feira, das 8h às 23h, e às sextas, sábados e vésperas de feriado, das 8h às 23h59, “desde que não exceda os níveis acima dos limites permitidos pelas normas da ABNT”. Se houver ruídos acima do permitido, é necessário isolamento acústico.





“O que eu vejo que está em pauta é que em alguns lugares essa música ultrapassa os limites do bom senso e acaba incomodando moradores que estão ali do lado, que precisam descansar. E isso eu concordo também. Só que me surpreendeu a proposta de simplesmente acabar com os bares ou terminar com esse entretenimento”, diz o músico Jobe Júnior, que há mais de 40 anos toca na noite londrinense e defende a importância do setor para a cidade.

Publicidade