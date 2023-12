Renan Filho usa redes sociais para desmentir Ratinho Junior sobre pedágio no Paraná

O ministro dos Transportes, Renan Filho, divulgou nesta terça-feira (19) nas redes sociais um vídeo em que desmente uma fala do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), sobre a implantação do novo modelo de pedágio no estado. Na última sexta-feira (15), durante cerimônia na Assembleia Legislativa para entrega de título de cidadão honorário a Jair Bolsonaro (PL), o governador atribuiu ao ex-presidente a “solução do problema” do pedágio no estado. O modelo defendido por Ratinho Junior, no entanto, só foi apresentado ao governo federal em janeiro deste ano, já na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





A delegação das rodovias à União para a implantação do novo pedágio foi formalizada no dia 3 de maio deste ano, em Brasília, em reunião com as presenças de Lula, de Ratinho Junior e de Renan Filho. Segundo matéria publicada naquela data pela Agência Estadual de Notícias, a principal novidade em relação ao modelo que vinha sendo debatido desde 2021 foi uma mudança no cálculo de aporte. De acordo com o governo do Paraná, um aporte menor possibilitaria mais competitividade e a participação de mais empresas, com possibilidade de redução no valor das tarifas.

Publicidade

Publicidade





“O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística e do Departamento de Estradas de Rodagem, apresentou o modelo construído exclusivamente para o Estado (sem outorga e com disputa livre na tarifa) ao novo Ministério dos Transportes em janeiro, visando a implementação célere do programa. O Paraná sugeriu alguns ajustes, como flexibilização do cálculo de aporte”, diz a matéria da agência de notícias do governo estadual.





No mesmo dia, segundo a agência de notícias, Ratinho Junior disse que a expectativa era de diminuição de 20% a 30% nas tarifas em relação ao modelo que vinha sendo discutido durante o governo Bolsonaro. "A iniciativa viabilizará as obras necessárias para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, melhorando as condições de trafegabilidade e segurança dos usuários, consolidando o Paraná como a grande central logística da América do Sul", disse o governador após a assinatura da delegação das rodovias.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA: