Republicanos anuncia Diego Garcia como candidato a prefeito de Londrina

O Republicanos anunciou durante uma convenção realizada na manhã deste domingo (4), no Hotel Crystal, o nome de Diego Garcia como o candidato do partido à Prefeitura de Londrina. No terceiro mandato como deputado federal, ele afirma ser o parlamentar que mais trouxe recursos para a cidade. Como vice-prefeita, a candidata é a empresária Hérika Galli.





Antes de ingressar no meio político, Diego Garcia, de 39 anos, trabalhava como vendedor de roupas em sua cidade natal, Bandeirantes (Norte Pioneiro). Nas eleições de 2014, foi eleito deputado federal com 61.063 votos e reeleito em 2018 e 2022. Ele é casado e pai de três filhos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em entrevista à FOLHA durante a convenção, ele afirmou a vontade de fazer Londrina ser a segunda maior cidade do Paraná “não apenas no papel”, destacando a importância da inovação e dos avanços no campo do desenvolvimento, da geração de empregos e na atração de novas indústrias. “Nós vamos desburocratizar Londrina”, garante, acrescentando que vai fomentar a abertura de negócios na cidade por meio da “burocracia zero”.





Em uma chapa pura, se eleito, Garcia ressalta que vai atuar nos bairros de todas as regiões do município, levando esporte e revitalização para áreas de lazer e espaços públicos. “O poder público hoje olha apenas para algumas regiões da cidade e nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer uma gestão que cuide da zona rural, dos distritos e que todos os bairros tenham a mesma atenção”, reforça. Segundo ele, o foco também é trazer para Londrina novas ferramentas e tecnologias que possam ser empregadas na saúde e educação.

Publicidade





Com trabalho voltado às doenças raras, Diego Garcia fala em trazer um centro especializado em saúde e educação para atender crianças autistas ou com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Além disso, ele aponta que a meta é atrair mais indústrias para Londrina, fazendo com que a PR-445 se torne um “corredor industrial”.





Presidente do Republicados em Londrina, o candidato a prefeito caracteriza o grupo como “muito forte” e diz acreditar que o partido vai fazer o maior número de cadeiras na Câmara dos Vereadores. Lu Oliveira, Chavão, Emanoel Gomes e David Wisley, presentes na convenção, confirmaram a disputa pela reeleição para o Legislativo. Nomes conhecidos na cidade, como o ex-secretário das pastas de Meio Ambiente e Agricultura, Ronaldo Siena, e do jornalista Diogo Hutt, também foram anunciados como os candidatos ao cargo de vereador pelo Republicanos. “Temos vereadores já com mandato e temos novos candidatos que estão vindo pela primeira vez, mas que são pessoas muito conhecidas dentro da cidade”, garante.

Publicidade





Em maio, o deputado federal concedeu uma entrevista à Folha e afirmou que estava desde o ano passado trabalhando na construção de uma chapa competitiva de vereadores. Agora, ele reforçou que a popularidade e a liderança junto à população são características dos candidatos ao Legislativo pelo partido. Segundo Garcia, o Republicanos engloba lideranças da causa animal, do agro, de associações de bairro, voltadas à saúde, entre outros. “Eu acredito que o Republicanos vai surpreender, a chapa de vereadores é muito forte”, afirma.





Assumindo o posto de vice-prefeita, a candidata Herika Galli, 42, é empresária e atua na área do turismo. Ela diz que já concorreu em eleições passadas ao cargo de vereadora e que recebeu o convite de Garcia na última sexta-feira (2) “sem ter como recusar”. Ela afirma que sempre esteve envolvida em causas da cidade, como das empreendedoras, do turismo e do comércio. “Junto ao Diego, eu acredito que a gente vai conseguir fazer cada vez mais pela cidade”, finaliza.





ACOMPANHE NOTÍCIAS SOBRE CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS NA FOLHA DE LONDRINA.