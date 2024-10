Candidatos a prefeito de Rolândia votam pela manhã

Rolândia (região metropolitana de Londrina) tem 50.276 eleitores e três candidatos à prefeitura: Aílton Maistro (PL), que tenta a reeleição pela coligação PP, PL, NOVO, PRTB, PRD e PSD. Pelos partidos MDB, PSB, Republicanos e União Brasil, o candidato é Alex Santana (MDB). Márcio Vinícius é o representante do Podemos.





Para vereador, são 128 nomes e 10 vagas.

O primeiro dos prefeituráveis rolandenses a votar foi Santana, por volta das 9h, no colégio estadual Souza Naves, no centro. "Muita alegria da nossa parte em fazer esse trabalho juntamente com a população de Rolândia. Estamos confiantes nesse grande projeto, nesse grande sonho de administrar essa cidade, devolver para essa cidade a qualidade de vida que o município precisa. É uma cidade que arrecada muito, mas a população questiona sobre a qualidade do serviço público. E o nosso modelo de gestão é o modelo de gestão que vai cuidar e respeitar as pessoas, cuidar da qualidade de vida da nossa gente. Uma cidade que cresceu muito em quantidade populacional, mas o serviço público não acompanhou. Então, a gente acredita no novo modelo de gestão. Foi um trabalho que a gente acreditou juntamente com a população e juntos a gente vai alcançar esse objetivo. Agradeço a todos, obrigado por essa oportunidade. Estamos juntos rumo à vitória e após as 18 horas acredito que já tem o resultado e vamos governar para todos dessa cidade. Deus abençoe a todos. Um bom dia", disse.

