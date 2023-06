Santo Antônio da Platina: câmara pode ter mais quatro vereadores em 2025

Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, deve ter mais vereadores a partir da próxima legislatura, de janeiro de 2025 em diante. Hoje o Legislativo da cidade de 46,5 mil habitantes dispõe de 9 cadeiras, mas, caso o projeto de resolução (PR) 02/2023 seja aprovado em definitivo, serão 13 vagas em disputa já nas eleições de 2024.





Apresentado pela Mesa Executiva da Câmara no início de maio, o PR passou em primeiro turno na sessão da última segunda-feira (5) e agora será deliberado em segunda discussão.

A medida teve 7 votos "sim" e outros 2 "não". Os favoráveis foram o presidente Buchecha (PSB), Breno do Ademir Carburadores (PSD), Eduardo Ferreira (Podemos), Flavinho Maiorky (União Brasil), Fran do Salão (PSD) e Mineiro (União Brasil). Os votos contrários partiram de Mirian Montanheiro (Podemos) e Vermelho (PTB).





“Se o objetivo é o bem do povo, acredito que esses R$ 250 mil [por ano], aproximadamente, com mais quatro vereadores, sem contar as diárias e outras coisas mais, não beneficiariam a população. Sabemos que a população não quer mais vereadores. Tem alguma coisa errada, nós estamos defendendo quem com esse aumento de cadeiras?” criticou Montanheiro ao discursar antes da votação.





“Esse projeto não vai onerar em nada o município”, alegou Eduardo Ferreira em seguida, apontando que a Casa não utiliza todo seu orçamento anual de R$ 9 milhões e devolve parte do montante para ser utilizado pela prefeitura.





