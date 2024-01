Se CPI me chamar, será como convocar a Arquidiocese de SP, diz padre Júlio Lancellotti

Alvo de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que deverá ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo a partir de fevereiro, o padre Júlio Lancellotti afirma que um eventual chamado para que preste depoimento será como convocar a Arquidiocese de São Paulo, à qual está vinculada a Pastoral do Povo da Rua, liderada por ele na capital.





A CPI proposta pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) tem como objeto o trabalho das ONGs que atuam no centro de São Paulo, especialmente na região da cracolândia. Nas redes sociais e em entrevistas, no entanto, ele deixa claro que o principal alvo é o padre, de quem é um crítico.

Tanto é assim que a escolha das duas entidades que estarão no escopo da CPI, Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bompar, e o coletivo Craco Resiste, seriam as mais próximas da atuação do padre, na leitura do vereador.





A primeira é uma entidade filantrópica ligada à igreja católica da qual o padre Júlio foi conselheiro, mas hoje não é mais. A segunda atua contra a violência policial na região da cracolândia.

O padre afirma que não faz parte de nenhuma ONG e não tem qualquer envolvimento com projetos que envolvam dinheiro público, e que, por isso, não vê sentido em ser investigado.