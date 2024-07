Semana decisiva de convenções partidárias começa nesta quinta-feira em Londrina

Esta será uma semana decisiva para a corrida pela sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP). Seis dos sete partidos com pré-candidaturas à Prefeitura de Londrina realizarão suas convenções a partir de quinta-feira (1°), oficializando seus nomes na disputa majoritária ou optando por coligar com outras agremiações.





Os candidatos que concorrerão à CML (Câmara Municipal de Londrina) também serão definidos.



Até o momento, apenas a Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) realizou seu evento, ainda no dia 20 de julho, na abertura do período das convenções. Na ocasião, a educadora Isabel Diniz (PT) foi confirmada como cabeça de chapa, acompanhada da professora Márcia Bastos de Almeida (PCdoB).





O dia 1° de agosto será movimentado com duas convenções a partir das 19h. O PP, da pré-candidata Maria Tereza Paschoal de Moraes, fará seu evento no Recinto Milton Alcover, na SRP (Sociedade Rural de Paraná).

Ela é apoiada pelo prefeito Marcelo Belinati. Já o MDB, que traz o deputado estadual Tercílio Turini como pré-candidato, vai reunir seus filiados no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). PMB, PRTB e PSB são outros partidos que apoiam a candidatura emedebista na majoritária.





Na sexta-feira (2), será a vez de PSD e PL realizarem uma convenção conjunta no Tsuru Centro de Eventos, a partir das 19h. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) deve ser confirmado como candidato, com vice sendo indicado pelo PL.





Apoiam a candidatura Avante, Agir, PRD e Novo, que vão fechar suas chapas de vereadores no mesmo dia. O União Brasil, que chegou a ter André Trindade e Jairo Tamura como pré-candidatos, também pode embarcar na coligação com o PSD.





