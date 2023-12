Sobre apoio nas eleições, Marcelo Belinati diz que "foco absoluto é na gestão"

O capital político do prefeito Marcelo Belinati (PP), que chegou a 73,5% de aprovação na última rodada da pesquisa Instituto Multicultural, FOLHA e Paiquerê 91,7, será importante para as eleições municipais de 2024. Mas ainda não há definição de quem será o nome apoiado pelo gestor.







“Eu estou absolutamente focado na administração pública. Nós temos muitas obras, melhorias, projetos em andamento e muitos outros que estão para começar e que precisamos entregar até o final do mandato. Então, meu foco absoluto é esse e [sobre] as eleições vamos pensar no momento certo”, disse Belinati à FOLHA, ressaltando que “o momento da eleição é no ano que vem.”

Entre os nomes da atual gestão, o secretário de Saúde, Felippe Machado, é o que mais pontua: 5%; o vice-prefeito João Mendonça (Podemos) chega a 3,3%. Também compõe a pesquisa o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, que tem menos de 1% de intenção de voto.





Sobre o índice de aprovação na pesquisa atual, recorde em seus dois mandatos, Belinati afirmou que agradece “do fundo do coração ao carinho da população de Londrina”. A nota (de zero a dez) dada pelo londrinense à gestão atual também atingiu seu maior patamar, sete, nesta rodada da pesquisa





“Eu já estou caminhando para o final do mandato. É o sétimo ano, indo para o oitavo, quase me despedindo da prefeitura. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu vou continuar dando o meu melhor para a cidade de Londrina, porque os londrinenses merecem tudo do bom e do melhor.”





