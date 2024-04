TRE-PR e Câmara de Londrina se unem para incentivar participação nas eleições

O presidente da Câmara de Vereadores de Londrina, Emanoel Gomes (Republicanos), recebeu na manhã desta sexta-feira (19) o presidente do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, assim como uma comitiva do tribunal.





A ida ao Legislativo faz parte de um cronograma de visitas a diversos municípios do estado com o objetivo de incentivar o alistamento e a participação de jovens e de pessoas com deficiência (PcD) nas eleições gerais deste ano. O prazo para tirar ou alterar o título de leitor termina em 8 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nós precisamos de fato incentivar. Esse é um ano importante para a democracia no nosso país. Temos de incentivar o jovem que fará 16 anos até 6 de outubro a tirar o título e estar apto a votar”, afirmou Emanoel Gomes. Além de Gomes, participaram da recepção ao desembargador os vereadores Lenir de Assis (PT), Nantes (PL), Santão (PL), Profª Sonia Gimenez (PSB), Jairo Tamura (PL) e Giovani Mattos (PSD).





Segundo dados da Justiça Eleitoral, havia em Londrina 393.687 pessoas aptas a votar em 2022. Nas eleições daquele ano, 80,62% compareceram às urnas, o que equivale a 317.408 eleitores. Entre os participantes, quase 7 mil eram jovens de 17 e 18 anos. Já entre os eleitores PcD, dos 4.038 aptos a votar, 2.372 foram às urnas, uma abstenção de 41%.





“Aos 15 anos, a pessoa já pode se alistar e votar, se tiver 16 anos no dia da eleição. Esse voto é facultativo e é importante que esse jovem se integre no processo eleitoral. Nosso segundo objetivo é fazer esse despertar na sociedade sobre o voto da pessoa com deficiência: Síndrome de Down, autismo, qualquer tipo de deficiência. Estamos visitando Apaes, entidades que atendem pesssoas com Síndrome de Down, para levar essa questão”, explicou o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.





As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro, com segundo turno marcado para 27 de outubro. Os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país.