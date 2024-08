Veja quais devem ser os candidatos à Prefeitura de Londrina nas eleições de 2024

Com o fim das convenções partidárias, Londrina caminha para ter sete postulantes ao cargo de prefeito nas eleições de outubro. O prazo para o registro das candidaturas vai até 15 de agosto, sendo que a propaganda eleitoral é autorizada a partir do dia 16.





Mesmo se todos forem confirmados, a eleição deste ano terá menos candidatos que a anterior, quando dez nomes concorreram à Prefeitura.

Até a tarde desta segunda-feira (5), apenas a Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) havia realizado o registro da chapa majoritária e dos 20 candidatos à CML (Câmara Municipal de Londrina).





A educadora Isabel Diniz (PT) e a professora Marcia Bastos de Almeida (PCdoB) foram oficializadas em convenção realizada no dia 20 de julho, dando o pontapé na formalização das candidaturas .

Diniz declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 311 mil. O valor inclui um imóvel residencial (R$ 210 mil), um carro (R$ 34,9 mil) e dinheiro na poupança e conta corrente. Já a candidata a vice-prefeita declarou apenas um automóvel no valor de R$ 55 mil.





A candidatura da Federação Brasil da Esperança aguarda deferimento da Justiça Eleitoral.

PROGRESSISTAS





Partido do prefeito Marcelo Belinati, o Progressistas irá com chapa pura para o pleito, com a ex-secretária de Educação Maria Tereza Paschoal de Moraes sendo a candidata da atual administração . O vereador Eduardo Tominaga, que é líder de Belinati na Câmara, foi confirmado como vice na convenção realizada no dia 1° de agosto.

MDB





Entre os deputados estaduais, Tercílio Turini (MDB) foi o primeiro a confirmar sua candidatura a prefeito . A bióloga e engenheira ambiental Mariana Grotti (MDB), novata na política, foi oficializada como vice na convenção do partido, também realizada no dia 1°. A coligação "Cuidar de Londrina" inclui PSB e PRTB.





