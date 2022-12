Vereador Jairo Tamura será prefeito de Londrina por uma semana

Em solenidade realizada na tarde desta quarta-feira (30), o prefeito em exercício, João Mendonça, transmitiu o cargo interinamente ao vereador Jairo Tamura, que seguirá na função até o dia 7 de dezembro, quando encerram as férias do prefeito Marcelo Belinati. Com isso, a presidência da Câmara Municipal de Londrina (CML) passa para a vereadora Daniele Ziober, primeira mulher a ocupar a cadeira no Legislativo.





Publicidade

Publicidade

A transmissão do cargo iniciou no gabinete da Presidência da Câmara Municipal, e foi concluída no gabinete do prefeito de Londrina. Na ocasião, o vice-prefeito João Mendonça comentou que, em seis anos, essas serão suas primeiras férias. “O nosso trabalho, aqui no Executivo, é diuturnamente de segunda a segunda. Aqui, todos trabalham muito e já produzimos muito. E ainda há muito o que realizar. Nunca tivemos um prefeito nipo-brasileiro em Londrina e é um prazer muito grande fazer parte desse ato inédito”, citou.







Mendonça destacou, para o prefeito interino, a sinergia entre os integrantes do secretariado municipal e a competência dos servidores municipais, fatores que contribuem na condução da cidade. “Aqui está a prova do que é o diálogo, do que é gostar e cuidar da cidade. Nosso prefeito Marcelo Belinati colocou Londrina nos trilhos de rapidez, da dinâmica, e desejo ao você um bom mandato nesses sete dias. Tenho certeza que nossa cidade estará em ótimas mãos”, afirmou.

Publicidade

Publicidade





Após assinar o ato de transmissão do cargo, acompanhado da esposa e filho, o prefeito em exercício disse se sentir honrado em assumir o posto. “É uma honra e um desafio também, pois representa a liderança de muitos dos habitantes da região norte do Paraná. A responsabilidade que tenho na Câmara, como presidente, traz um estreitamento com a gestão do prefeito Marcelo e agora quero dar continuidade, acelerar esse estreitamento e compartilhar com os vereadores o que está acontecendo na cidade”, contou Tamura.



Publicidade





Para o período em que ocupará o cargo de prefeito, ele também planeja prosseguir com o acompanhamento das obras que estão sendo executadas na cidade. “Estaremos conferindo as obras em andamento, os projetos e tudo o que a Prefeitura está realizando. Queremos divulgar esses atos aos vereadores e integrantes da Câmara para, como Executivo, contribuir no que for possível para melhorarmos ainda mais nesse período”, adiantou.

Publicidade