Vereador Pastor do Mercado tem mandato cassado pela Câmara de Arapongas

Depois de aproximadamente dez hora de sessão, a Câmara de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) cassou o mandado do vereador Paulo César de Araújo (DEM), o Pastor do Mercado, na madrugada desta terça-feira (3). Foram 13 votos favoráveis e uma abstenção. Eram necessários dez votos para a perda do mandato.

Araújo foi alvo de CP (Comissão Processante) após denúncias de que teria agredido três mulheres, inclusive, uma idosa de 62 anos, durante uma festa em julho do ano passado. O vereador está preso desde o final de janeiro na unidade um da PEL (Penitenciária Estadual de Londrina). Os parlamentares entenderam que ele faltou com o decoro.

O pedido pela CP no legislativo foi feito pelo presidente da Casa, Rubens Franzin Manoel (DEM), que foi substituído na sessão de segunda-feira (2) pelo suplente Santos Alves (DEM). Outro suplente, Aparecido de Sales (DEM), foi empossado na vaga de Valdecir Pardini (DEM), que também estava impedido de votar por ocupar o lugar de Araújo.





