Vereador pede investigação de conduta por fala xenofóbica em sessão na Câmara de Apucarana

A Câmara Municipal de Apucarana, na região centro-norte do Paraná, vai avaliar se instala uma comissão para investigar a conduta do vereador Antonio Garcia (União Brasil), que disse em sessão realizada na última segunda-feira (14) que “no Nordeste o pessoal não gosta muito de trabalhar”. O pedido de criação da comissão foi feito na terça (15) pelo vereador Moisés Tavares (Cidadania) e será analisado na sessão da próxima segunda-feira (21). São necessários cinco votos favoráveis entre os 11 vereadores do município.





Garcia fez a declaração durante a votação de um projeto de incentivo à Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo. “Vou votar favorável. Parabenizo o vereador (Luciano) Molina pelo projeto. Um projeto tão importante, o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste o pessoal não gosta muito de trabalhar, uma parte lá, não todos. Não vamos abranger todos não”.

Publicidade

Publicidade





Durante a sessão, Moisés Tavares e outro vereador, Rodrigo Recife (União Brasil), repudiaram a fala. Ao ver que sua declaração teve uma repercussão negativa, Garcia pediu a palavra e disse que não era sua intenção de atacar todos os nordestinos. “A gente fala de um jeito e as pessoas interpretam de outro. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Eu não desfiz das pessoas do Nordeste, eu só dei um exemplo”.





Moisés Tavares lembrou que esse tipo de caso vem se repetindo. “Há uma frequência infeliz de falas como essa. Não podemos naturalizar esse tipo de situação, não só em ambientes públicos e políticos, mas também em ambientes esportivos, culturais e empresariais”, disse Tavares. “São exemplos que precisam ser coibidos, senão perderemos o controle. Líderes acabam formando a opinião de outras pessoas”. A comissão, se instalada, poderá recomendar a cassação do mandato ou outra punição prevista no Regimento da Câmara.

Publicidade





A reportagem da Folha tentou contato ontem com Antonio Garcia, mas ele não respondeu às mensagens. O vereador divulgou uma nota na terça-feira, em que pediu desculpas pela fala. Na nota, ele afirmou que repudia “qualquer ato de discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica ou qualquer diversidade”.





Garcia afirmou ainda que reconhece “como trabalhadores e produtores de riqueza ao país, todos aqueles oriundos da citada região brasileira”. “Reafirmo que minha intenção e propósito jamais foi ofender ou mesmo manifestar qualquer sentimento de discórdia, bem como não foi minha intenção ou desejo provocar qualquer forma de preconceito ou falta de respeito”, finalizou o vereador, que também pediu desculpas aos colegas da Câmara.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: