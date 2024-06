Vice-prefeito de Curitiba erra chute e acerta cabeça de líder comunitário em entrega de praça

O chute mal dado rendeu para o vídeo de uma nova entrega de praça, nesta sexta. Mas, desta vez, embora o vice comece a gravação com o momento em que chutaria a bola em direção ao gol, ele segurou a pelo com o pé, recordou do caso e fez a publicidade política.





Pimentel tem aproveitado a onda de reinaugirações e suas redes sociais para valorizar a pré-candidatura a prefeito no pleito de 2024 e figura, em pesquisa divulgada nesta sexta pelo instituto Paraná Pesquisa, em primeiro lugar na corrida, com 22,9% das intenções de votos entre 12 concorrentes.

O segundo colocado, o deputado federal Luciano Ducci (PSB), está em segundo, com 13,1%. O parlamentar está tecnicamente empatado no mesmo levantamento com o deputado estadual Ney Leprevost (União) com 12,8% das intenções de voto. Em seguida, vêm o ex-governador do Paraná Roberto Requião (PMN), com 11,8%, e o deputado federal Beto Richa (PSDB), com 8,1%.