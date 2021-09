Zé Trovão grava vídeo em que afirma estar no México e prestes a ser preso

O caminhoneiro Marcos Gomes, conhecido como Zé Trovão, gravou dois vídeos entre o final da noite da quarta (8) e a madrugada desta quinta (9) em que demonstra irritação com o pedido de Jair Bolsonaro para o fim da paralisação nas estradas e cobra a defesa pelo presidente de seus apoiadores que estão na mira da Polícia Federal.





Foragido da PF, Zé Trovão disse que não é possível saber se o áudio em que Bolsonaro pede o fim da paralisação é verdadeiro e pede a gravação pelo presidente de um vídeo para que os caminhoneiros encerrem os bloqueios.





"Nós precisamos de uma respostas do senhor. Se é pra abrir o senhor faça um vídeo, fale data e hora, e nos peça que a gente vai atender o senhor", disse o vídeo.

Na tarde desta quinta (9), Zé Trovão gravou um novo vídeo em que afirma estar no México e prestes a ser preso.





"Em alguns momentos eu devo ser preso, eu não vou mais fugir. Chega, chega, eu estou cansado disso. Para quem não sabe, eu estou no México e a Embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel onde estou. Em alguns momentos, provavelmente, a polícia vem aqui me recolher", diz ele no vídeo.

Nas gravações feitas na madrugada, o caminhoneiro demonstra descontentamento com o pedido de Bolsonaro e diz que sua vida está destruída por organizar atos em defesa do governo.