Prefeitura de Maringá abre processo seletivo para os cargos de educador de base e cuidador de idosos

A Prefeitura de Maringá abriu PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de 40 profissionais em caráter temporário, incluindo vagas destinadas para pessoas com deficiência e negros, sendo 20 vagas para o cargo de educador de base (dez masculino e dez feminino), com salário de R$ 2.338,04 e benefícios, e 20 vagas para o cargo de cuidador de idosos, com salário de R$ 1.877,89 e benefícios.





Para participar, é necessário ter no mínimo ensino médio completo. O processo ocorrerá por meio de prova de títulos e experiência profissional (PTEP), com análise realizada por uma banca examinadora. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 14 de maio, no site da Fafipa . As taxas de inscrição custam R$ 50 para o cargo de cuidador de idosos e R$ 70 para educador de base. Os candidatos podem concorrer às duas funções.

Os pedidos de isenção do pagamento da inscrição encerram às 23h59 desta sexta-feira (3). Pessoas com registro no Cadastro Único, doadores de medula óssea, doadores de sangue, pessoas com deficiência e desempregados podem solicitar a isenção total da taxa. Candidatos com vínculo empregatício com renda familiar abaixo de dois salários mínimos podem solicitar desconto de 50%.





Os candidatos poderão fazer o cadastramento dos documentos da prova de títulos e experiência profissional no momento da inscrição. Os candidatos que apresentarem experiência comprovada em ciências humanas, de saúde e sociais aplicadas nos últimos dez anos garantem mais pontos na avaliação, conforme o item 9 do edital.





As inscrições serão homologadas no dia 27 de maio. A classificação final da prova de títulos será divulgada em 13 de junho. Caso haja necessidade de convocação, os contratos terão validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação para mais 12, no regime celetista.