Homem é multado em R$ 6 mil por ter pássaros silvestres em casa em Rolândia

Um homem, morador de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), foi multado em R$ 6 mil por manter 12 aves silvestres em cativeiro sem a devida licença dos órgãos ambientais. A investigação aconteceu nesta terça-feira (30).





Segundo a Polícia Ambiental, uma denúncia foi feita por meio do 181. O denunciante relatou que o morador da residência mantinha os animais em cativeiro e, por isso, os agentes foram até o local.

O proprietário da casal permitiu a entrada dos policiais e acompanhou a fiscalização. Durante a vistoria, a Polícia Ambiental encontrou os 12 pássaros, sendo que duas aves estavam com as anilhas adulteradas - uma estava aberta e com o cadastro de outra pessoa e a outra tinha o cadastro de um pássaro diferente.





Diante dos fatos, os policiais constataram, também, o crime de adulteração de selo público. As informações foram repassadas à PF (Polícia Federal) e foi lavrado um auto de infração no valor de R$ 6 mil.





As aves foram resgatadas.