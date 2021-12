Prefeitura de Maringá oferece mais de 970 vagas de emprego

A Prefeitura de Maringá, no Noroeste do Paraná, abriu a última semana de 2021, nesta segunda-feira (27), com a oferta de 978 oportunidades de trabalho.

A Agência do Trabalhador, na avenida João Paulino Vieira Filho, no centro, tem 917 vagas entre 84 profissões e funções, e mais 61 oportunidades para pessoas com deficiência.



A Agência atenderá essa semana até a próxima quinta-feira (30), entre 8h e 17h.





Após recesso, o atendimento será retomado na próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022.





Confira as dez funções com mais ofertas de trabalho:

*Soldador - 75 vagas

*Consultor de vendas - 61

*Auxiliar de linha de produção - 60

*Alimentador de linha de produção - 50

*Auxiliar de logística - 45

*Montador de estruturas metálicas - 41

*Operador de caixa - 41

*Técnico de enfermagem - 40

*Carpinteiro - 35

*Carpinteiro auxiliar - 30