Presidente da comissão do pedágio, deputado Arilson integra equipe de infraestrutura na transição

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) integra a equipe do Grupo de Trabalho (GT) de Infraestrutura do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O parlamentar, que vem participando de reuniões deste quarta-feira (30/11), faz parte da equipe técnica, coordenada pela ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão Miriam Belchior. A nomeação foi publicada ontem (01/12) no Diário Oficial da União, portaria n°66.







“Recebi esse convite com muito orgulho, compromisso e com sentimento de cumplicidade ao projeto de reconstrução do país”, afirma Arilson.

“O GT de Infraestrutura abrange áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, como rodovias, ferrovias e portos. Neste primeiro momento, um dos desafios é fazer um diagnóstico preciso para identificar as principais carências, para fazer uma completa reconstrução e inovação logística e de infraestrutura para o Brasil”, comenta o parlamentar que coordena a Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná.





Aliás, na equipe de transição, o deputado Arilson também discutirá as concessões de rodovias, de maneira especial, a paranaense. “Todos sabem que a minha luta por um pedágio justo não é de hoje, vem desde 2019, quando propus a criação da Frente Parlamentar com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução das obras em andamento, bem como o encerramento dos contratos de pedágio do Paraná e a nova proposta para as rodovias paranaenses”, pontua.

Com o pedágio na pauta da equipe de transição de governo, o deputado Arilson avalia que o momento será um divisor de águas. “Muitos não acreditavam que o pedágio no Paraná pudesse ganhar um novo desfecho, mas vai ganhar e vamos trabalhar, de forma, assídua para redesenhar o modelo de pedágio para os paranaenses. Vamos apontar os erros e buscar, principalmente, avançar numa proposta com obras, pistas seguras e tarifas mais baixas”, afirma.





De acordo com o parlamentar, o modelo de pedágio para o Paraná deverá ser discutido com toda a sociedade paranaense. “Porém, a nossa luta é por evitar falhas já identificadas e denunciadas, inclusive ao Tribunal de Contas da União (TCU), como a presença de obras em duplicidade, o que vinha encarecendo as tarifas e superfaturamento nos preços das desapropriações de terrenos. Também não aceitamos 40% de aumento após a entrega das obras e a falta de transparência no processo. Esse é o momento para corrigir esses absurdos que queriam empurrar aos paranaenses”, diz.

Para ele, um dos maiores desafios da equipe será construir um cenário logístico e de infraestrutura que promova desenvolvimento e inclusão. “Estamos num momento desafiador. Vemos os estragos em todas as áreas de uma política de abandono dos serviços públicos. O trabalho será árduo, mas recompensador, porque vamos reconstruir esse país, que tanto nos orgulha”, garante deputado Arilson.

Equipe de Transição – A equipe do governo de transição, que tem 31 grupos técnicos, é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a deputada federal e presidente do PT nacional, Gleisi Hoffmann, é a responsável pela articulação política, e Aloizio Mercadante comanda a coordenação da equipe técnica.

Brasília

No mês passado, o deputado Arilson esteve em Brasília, acompanhado do professor Luiz Antônio Fayet, e se reuniu com Alckmin e Gleisi Hoffmann, Maurício Muniz, que integra o grupo de Infraestrutura do governo de transição e ex-secretário do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e ex-ministro da Secretaria Nacional dos Portos também com a coordenadora de Demandas Federativas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Camila Martinez. Na ocasião foi entregue o estudo feito pelo ITTI, que aponta falhas graves na proposta atual de pedágio, e também um pedido de suspensão do edital de pedágio.