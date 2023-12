PRF apreende mais de 2 toneladas de maconha em meio a carga de milho em Arapongas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou na tarde dessa sexta-feira (22), em Arapongas (norte do Estado) um caminhão que ocultava drogas. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis no km 180 da BR-369.





Após uma vistoria, os agentes da PRF localizaram na carroceria 2.037 KG de maconha oculta embaixo de uma carga de milho. O condutor, de 31 anos, informou que levaria o veículo de Amambaí, no Mato Grosso do Sul para Santos, no litoral paulista.





O condutor foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia da Polícia Civil de Arapongas, juntamente com veículo e droga.