PRF localiza 3 toneladas de maconha escondidas em carga de milho no oeste do PR

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quarta (31), duas pessoas que estavam transportando cerca de três toneladas de maconha em uma carreta, em meio a uma carga de milho. A droga foi localizada após fiscalização do veículo de carga, em abordagem no quilômetro 312 da BR-163, no município de Mercedes (região Oeste do Paraná).







Após observação e suspeita, de que teria material escondido na carreta, a equipe de policiais levaram o veículo até uma cooperativa para descarregar o milho, quando a droga foi revelada.

Um homem e uma mulher que estavam no veículo foram presos e encaminhados, juntos com a carga, para a Polícia Federal em Guaíra (região Oeste do Paraná). Os dois disse aos policiais que estavam transportando a droga de Caarapó (MS) para Curitiba (PR).





A apreensão é a maior de maconha pela PRF no estado do Paraná este ano e a estimativa é de que cause um prejuízo, ao crime organizado, de aproximadamente 6,5 milhões de reais.





