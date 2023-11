Procon do Paraná vai convocar organizadores de shows para garantir água em eventos

O Procon do Paraná vai convocar, nos próximos dias, as empresas responsáveis por organizar os grandes eventos que têm ocorrido no Estado, com o objetivo de garantir o cumprimento da Portaria 35/23, da Secretaria Nacional do Consumidor, que estabelece medidas para assegurar a saúde do público em eventos de grandes proporções, mesmo nos dias de muito calor.





“As altas temperaturas nos últimos dias acenderam um alerta em relação ao bem-estar dos consumidores em eventos como os grandes shows que têm acontecido em Curitiba e em todo o Estado. O objetivo é garantir a saúde e a segurança do público, que as pessoas não fiquem privadas de acesso imediato à água nestas situações”, disse o secretário estadual da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, responsável pelo Procon.

Publicidade

Publicidade





MORTE EM SHOW





A Portaria 35/23 obriga a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso a todos, em qualquer caso, sem custos adicionais ao consumidor. A medida foi tomada depois que uma fã da cantora Taylor Swift morreu durante o show de estreia da cantora no Brasil, na sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, ocorrido em um dia de calor extremo.

Publicidade





Natural de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul, Ana Clara Benevides, 23 anos, estava na grade do show quando começou a passar mal, na segunda canção da setlist. Ela foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio, mas não resistiu.





A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Naquela noite, cerca de mil pessoas passaram mal durante o show. A maioria teve mal súbito e foi liberada no local, sendo que os casos mais graves foram encaminhados aos hospitais.





No sábado (18), o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor adotasse medidas imediatas para exigir que os eventos garantam segurança à saúde dos consumidores, incluindo acesso à água.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: