Procon notificou 10 postos de combustíveis de Londrina por aumento nos preços.

Após denúncias de abuso de preços, o Procon de Londrina realizou uma fiscalização em postos de combustíveis para verificar a possível irregularidade na cobrança e notificou 10 estabelecimentos. A informação foi repassada pelo diretor do órgão, Thiago Mota, em entrevista à radio CBN Londrina nesta terça-feira (3).





O pente fino feito pelo órgão constatou que o valor do combustível estava cerca de R$ 0,80 mais caro, em comparação à média de mercado. Os 10 estabelecimentos terão que apresentar justificativas para os reajustes e prazo para a resposta é de três dias. "Nossos fiscais foram às ruas após as denúncias e constatamos esses valores muito acima do mercado. Nós notitcamos esses postos e eles terão que justificar o porquê do aumento. Precisamos estar munido dessas informações para poder tomar as medidas cabíveis", informou o diretor à emissora.

Ainda segundo informações, os donos de postos justificaram que compraram o combustível no dia 1º antes da assinatura da Medida Provisória do novo presidente Lula que foi assinada no dia 2. "Mas eles terão que provar isso", completou.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a MP (medida provisória) que prorroga a desoneração de combustíveis no país, medida criada por Jair Bolsonaro (PL) em meio ao avanço dos preços do petróleo e que tinha como prazo 31 de dezembro de 2022. A decisão foi tomada para evitar um aumento expressivo nos postos de gasolina logo no começo do mandato do novo mandatário.





Na página do Procon-LD, no Portal da Prefeitura é possível checar as pesquisas de preços realizadas pelo órgão. Para fazer uma denúncia, o cidadão pode enviar um e-mail para [email protected] ou comparecer à sede do Procon, na Rua Piauí, 1.117, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4823