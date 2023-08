Rodovia entre Arapongas e Astorga passa por obras de conservação

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística), realiza serviços de conservação do pavimento da PR-218 entre Arapongas e Astorga, passando por Sabaúdia, na região Norte.





As melhorias atendem 31,15 quilômetros da rodovia, beneficiando 159 mil habitantes dos três municípios.



O trecho está contemplado no programa de conservação do pavimento Proconserva, especificamente no Lote C da Superintendência Regional Norte do DER/PR, que atende ao todo 363,84 km, um investimento de R$ 38.278.056,92.





A ligação rodoviária entre os municípios já recebeu remendos superficiais em todos os segmentos com danos no asfalto, e ainda está prevista a reperfilagem descontínua, que é a aplicação de uma nova camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sobre os segmentos apresentando sinais de desgaste, e o microrrevestimento, uma camada milimétrica de material que ajuda a selar o pavimento contra a chuva e aumenta a aderência do pneu à pista.





O contrato prevê ainda nova sinalização horizontal, com a pintura de linhas no eixo e bordo da rodovia.





