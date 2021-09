Londrina inicia setembro com sol e máximas de 28ºC

Setembro começa ensolarado e com mínimas de 13,8ºC em Londrina. Após a chuva do último fim de semana, as temperaturas elevam-se gradualmente e o tempo seco volta a ser realidade.

Nesta quarta (1º), as máximas podem atingir 28ºC. O céu aberto permanece e não deve ser ameaçado por nenhum sistema, por enquanto, analisa a agrometeorologista Angela Costa. Praticamente todo o Paraná não registra áreas de instabilidade.





A recente chuva não foi suficiente para segurar lá em cima a umidade relativa, que já decaiu ate 38% nesta terça (31). A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda que a porcentagem ideal para a saúde humana é de 50% a 60%.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.