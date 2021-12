Secretaria do Trabalho de Londrina divulga mais de 250 oportunidades

A SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou, nesta segunda-feira (27), 252 oportunidades de emprego disponíveis para mais de 100 distintos cargos. Algumas das vagas não exigem experiência na função, e o nível de escolaridade é diversificado.

A lista completa de vagas pode ser conferida no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, no Portal da Prefeitura.

Para se candidatar, os interessados, que cumprem os requisitos, podem agendar o atendimento on-line e receber o atendimento por WhatsApp através do serviço disponibilizado pela pasta. Quem preferir, também pode agendar o atendimento presencial.







Dentre as funções abertas, estão à disposição 10 vagas para conferente de carga e descarga e 12 oportunidades para montador de estrutura metálica que não pede experiência.





Existem possibilidades de contratação via pessoa jurídica para MEIs na área de estética na função de auxiliar de cabeleireira.

Para aqueles que tiverem interesse em se formalizar e constituir seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), a Sala do Empreendedor de Londrina continua funcionando normalmente neste final de 2021.





Na página da SMTER, além das vagas disponíveis, está o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Pelo site, o trabalhador efetiva seu encaminhamento on-line, sem sair de casa. Basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”.





O aplicativo Sine Fácil também está disponível para o processo de encaminhamento. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.





Quem desejar, pode agendar o atendimento presencial na SMTER. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e a agenda é aberta toda quinta-feira, às 8h, também no site da Prefeitura.





O agendamento é sempre para os dias úteis da semana seguinte e, uma vez esgotados os horários, a agenda é fechada e reaberta novamente na quinta-feira.