Sem chuva durante a semana, Londrina deve ter calor de 36ºC nesta segunda-feira

Uma semana de calor, sol e estabilidade começa em Londrina. Os termômetros já devem marcar em torno de 35ºC e 36ºC nesta segunda-feira (20), prevê o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Com 21,6ºC, a manhã não foi nada fresca e deu uma amostra das altas temperaturas que estão por vir.

Um sistema de alta pressão forma-se no sul brasileiro, mas não tem potencial para trazer chuvas ao norte paranaense, apenas eventuais nuvens, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa. Assim, o sol é quem toma pra si o protagonismo no céu da cidade.

A hidratação também será bem-vinda logo no início desta terça-feira (21), já que mínimas de 22ºC e máximas de 36ºC são aguardadas pela pesquisadora.





Por que tanto calor?

Já iniciou a fase de transição do inverno para a primavera. A estação mais florida do ano tem início nesta quarta-feira (22) e, com ela, as temperaturas sobem.





A onda de calor é explicada pela associação entre este período com a escassez de chuva e o calor oriundo do norte do país.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.