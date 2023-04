Senai Paraná disponibiliza 615 vagas gratuitas para cursos técnicos

O Senai Paraná divulgou edital com a 1ª entrada de gratuidade para Cursos Técnicos em suas unidades educacionais. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de abril no site sistemafiep.org.br/gratuidade.





Para a Região Norte do estado estão sendo ofertadas 615 vagas para Cursos Técnicos nas áreas de Administração, Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, Vestuário, Redes de Computadores, Informática e Automação Industrial.

Com duração entre 18 e 24 meses, existem opções nas modalidades presencial ou EAD, com turmas no período da manhã, tarde, noite ou integral, de acordo com a disponibilidade das unidades participantes, conforme Edital.





As aulas iniciam no dia 24 de abril e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Para atendimento em caso de dificuldade ou esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo de inscrição, a instituição disponibiliza o e-mail [email protected] e o WhatsApp (41) 3271-9138.





Em todo o estado são mais de 2 mil vagas em 57 cursos organizados em 28 unidades do Senai Paraná em diferentes regiões.





Todas as informações estão disponíveis no site: sistemafiep.org.br/gratuidade.





